Coutinho n'a pas répondu aux attentes depuis son arrivée à Barcelone en 2018 en provenance de Liverpool. Le Barça a dépensé bien plus de 100 millions d'euros pour s'offrir Coutinho, qui était devenu l'un des meilleurs joueurs du monde à Liverpool. Mais il n'a pas atteint son potentiel avec le Barça, ne jouant qu'avec parcimonie dans ses premières années au club et souffrant d'une grave blessure la saison dernière.

Cafu garde la foi en Coutinho

Il est maintenant de retour en forme et joue un peu plus souvent cette saison, mais son combat pour atteindre son niveau antérieur est toujours d'actualité. Cependant, la légende brésilienne Cafu est persuadée qu'il peut revenir à son meilleur niveau. "Nous avons de grands espoirs pour lui", a déclaré l'ancien défenseur à AS. "C'est un joueur sensationnel. À Liverpool, il a accaparé l'attention du monde entier et ce n'est pas une coïncidence. C'est un joueur dont Barcelone a besoin, de même que le Brésil. Jouer au maximum de ses capacités est nécessaire pour les deux."