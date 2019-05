Barça-Bartomeu: "Ce n'est pas la faute de l'entraîneur"

Le FC Barcelone s'est incliné en finale de la Coupe d'Espagne, samedi, face à Valence (2-1). Une véritable désillusion pour le Barça qui avait déjà subi une déroute inattendue en demi-finale de la Ligue des champions à Anfield contre Liverpool (0-4). Et inévitablement, Ernesto Valverde a été pointé du doigt après cette défaite. Malgré tout, Josep Maria Bartomeu, le président, a immédiatement, sur TVE, pris la défense de son entraîneur: "Il a un contrat, c'est l'entraîneur du Barça et la défaite d'aujourd'hui n'est pas de la faute de Valverde, ce qui compte ce sont les buts et Valence en a mis un de plus".