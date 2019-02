Barça: Arthur absent 3 à 4 semaines

Coup dur pour le FC Barcelone qui devra faire sans Arthur (22 ans) pendant 3 à 4 semaines, a communiqué le club catalan ce jeudi sur son compte Twitter. Le milieu de terrain brésilien souffre d'une blessure musculaire à la jambe gauche subie contre le Real Madrid mercredi dernier en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Il manquera donc le huitième de finale aller de Ligue des champions face à l'Olympique Lyonnais, et vraisemblablement la manche retour de Coupe du Roi face aux Merengues, programmée à la fin du mois.

[INJURY NEWS] Tests carried out have confirmed that the first team player Arthur Melo has a left hamstring injury. He is expected to be out for around 3-4 weeks. pic.twitter.com/tYpNvlufsM