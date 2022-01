Barça : Ansu Fati de nouveau sur le flanc

Décidément, les coups durs n’épargnent pas Ansu Fati durant les premières années de sa carrière. Le brillant attaquant espagnol empile les blessures de tout genre. Jeudi soir, il en a subi une nouvelle alors qu’il disputait la rencontre de Coupe d’Espagne face à Bilbao. Durant la prolongation, et alors que son équipe perdait 3-2, il a été touché à la cuisse et a dû céder sa place sur le terrain. A sa sortie du terrain, il était en pleurs et Xavi s’est empressé de le consoler.

Xavi préoccupé pour Ansu Fati

Après le match,

. « Demain, on verra la gravité de ce coup, mais il est affecté », a-t-il déclaré. Sur son site officiel, tard dans la soirée, le Barça a indiqué qu’Ansu Fati a été touché au biceps fémoral gauche, sans préciser la nature de la blessure. Ansu Fati venait tout juste de faire son retour à la compétition après s’être remis d’un souci aux adducteurs. L’année dernière, il avait également manqué une bonne partie de l’exercice en raison d’une grave blessure au genou.