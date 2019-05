Barça: Alba plaide la cause de Valverde

La défaite de Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des champions sur le terrain de Liverpool (0-4) semble remettre en question le projet du Barça dans son ensemble, notamment la présence d'Ernesto Valverde sur le banc. "Avant le match à Anfield on était les meilleurs et maintenant on est vieux et on a besoin de changements", a expliqué pour Jordi Alba pour le quotidien Mundo Deportivo. Il a surtout ajouté: "Personnellement, il m'a donné la vie et j'espère qu'il va rester avec nous".

Le Barça est déjà champion d'Espagne et pourrait assurer le doublé en cas de victoire en finale de la Coupe d'Espagne.