L'arrière latéral vétéran du Barça hésite à réduire son salaire, sur un contrat qui n'expire qu'en 2024. Le FC Barcelone, en grande détresse financière, a besoin d'un effort de la part du latéral espagnol afin de s'en sortir et d'apercevoir enfin le bout du tunnel dans une crise qui dure. Mais Alba refuse de suivre l'exemple de Gerard Piqué, qui a lui consenti à subir une baisse de salaire importante pour permettre à son club d'inscrire les recrues Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj pour la Liga, en satisfaisant aux exigences des organes de régulation de la LFP espagnole.

Alba a fait une concession

Alba aurait néanmoins donné le feu vert pour reporter 10 millions d'euros de son contrat, ce qui signifie qu'il ne sera pas payé avant la fin de son contrat. Alba a été particulièrement touché par le départ de Lionel Messi, et a été sifflé par certains supporters lors de la défaite 3-0 de Barcelone face à la Juventus en finale du trophée Joan Gamper à l'Estadi Johan Cruyff dimanche dernier. Sergi Roberto et Sergio Busquets sont actuellement en négociations pour réduire leurs salaires et imiter ainsi Piqué, toujours d'après la même source.