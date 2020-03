Bale ne lâche pas son club… de golf

Gareth Bale ne s’en est jamais caché : il adore le golf. Et cette passion peut parfois se révéler débordante. A l’Euro 2016, juste avant la demi-finale entre le pays de Galles et le Portugal, il avait été vu sur la pelouse du stade de l’Olympique Lyonnais en train de donner des conseils de putting à son gardien Wayne Hennessey. Une passion encore plus assumée, toujours en sélection, et qui n’avait pas manqué de faire polémique, en novembre, lorsqu’il avait posé, après la qualification de son pays pour le championnat d’Europe, devant un drapeau listant ses priorités : "Galles, golf, Madrid. Dans cet ordre."Un geste pour lequel il avait été très critiqué à Madrid, surtout qu’il avait déclaré quelques semaines auparavant "prendre plus de plaisir" à jouer avec le pays de Galles qu’avec le Real. Le club merengue n’aurait d’ailleurs désormais qu’une seule obsession : se débarrasser de Bale, qui perçoit le plus gros salaire de l’effectif (17 millions par an), mais est sous contrat jusqu’en 2022. L’été dernier, il avait déjà été poussé dehors. Même son entraîneur, Zinedine Zidane, avait avoué qu’il n’en voulait plus. Mais malgré un pont d’or venu de Chine, celui qui réalise sa pire saison depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2007 (11 titularisations et 2 buts en Liga) est resté, et pourrait encore être là lors du prochain exercice, à en croire AS.En attendant de reprendre le cours de la saison, interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, Bale ne manque visiblement pas d’occupations. Il a déjà pu voir sa nouvelle équipe de esports, Elleven Sports, remporter la South American Rocket League Grand Series. Et il en profite aussi, évidemment, pour parfaire son jeu au golf. L’ancien de Tottenham a publié sur Instagram une vidéo où il relève un "Stay At Home Challenge" particulier, en parvenant à frapper une balle de golf dans un rouleau de papier toilette. Une idée de reconversion ?