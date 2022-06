Axel Witsel tout proche de l’Atlético Madrid

Axel Witsel à l'Atlético Madrid, c'est presque fait ! La paperasse est prête et le contrat sera valable jusqu'en juin 2023. Diego Simeone veut le Belge pour remplacer Hector Herrera, qui est sur le point de rejoindre la MLS. L'Atletico a besoin de se renforcer cet été pour améliorer une année 2021/22 plutôt morose. Les Rojiblancos ont abordé la saison dernière avec de grands espoirs après la campagne qui l'a précédée, mais ils n'ont pas été à la hauteur, terminant troisième de la Liga et à des kilomètres du vois honni du Real Madrid. Un joueur de l'expérience de Witsel devrait véritablement consolider leur milieu de terrain. Reste à savoir s'il s'adaptera aux exigences des Colchoneros en termes physiques et tactiques.

Un joueur d'expérience

Witsel, 33 ans, est né à Liège et a intégré l'équipe première du Standard de Liège en 2006. Il y a passé cinq ans avant de partir au Portugal pour rejoindre Benfica, puis le Zenit Saint-Pétersbourg après une saison à Lisbonne. Il y a passé cinq ans avant de passer un an en Chine avec le Tianjin Quanjian, puis de rejoindre le Borussia Dortmund en 2018.