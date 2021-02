Atlético : Thomas Lemar, récit d'un retour en grâce

Thomas Lemar est de retour aux affaires. Ces dernières semaines, le Tricolore enchaîne les rencontres, la plupart du temps en tant que titulaire. Pourtant, l'ailier gauche (ou milieu offensif), arrivé du côté de l'Atlético de Madrid durant l'été 2018 contre la somme d'environ 70 millions d'euros et encore sous contrat jusqu'en 2023, avait eu toutes les peines du monde à se faire une place au sein du onze de départ de Diego Simeone. Presque trois ans plus tard, la donne a bel et bien changé. En effet, l'international français multiplie les apparitions avec les Colchoneros. Toutes compétitions confondues, le champion du monde 2018 a même été titularisé lors de neuf des dix dernières rencontres de sa formation. A la clé, durant cette période, un but, intervenu le 18 décembre dernier, sur la pelouse de Cardassar (0-3), dans le cadre des 64emes de finale de la Coupe du Roi. Pour voir trace de la dernière réalisation du footballeur en Liga, il faut remonter encore un petit peu plus loin.

Lemar a été repositionné en milieu axial dans un 3-5-2



En effet, le 5 décembre dernier, lors de la 12eme journée du championnat d'Espagne, Lemar avait alors ouvert le score contre Valladolid (2-0). D'ailleurs, il s'agit de son unique but dans l'élite, depuis le début de cette saison, lui qui a également délivré, dans le même temps, deux passes décisives. Depuis le 22 décembre dernier et la 15eme journée de Liga disputée sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2), le joueur de 25 ans a été repositionné davantage dans l'axe du milieu de terrain, derrière la ligne d'attaque, dans un 3-5-2, ce qui change beaucoup par rapport au poste d'ailier qu'il était alors amené à occuper dans l'ancien 4-4-2. Une position qui est désormais la sienne depuis sept rencontres de Liga. Série en cours. La huitième pourrait d'ailleurs même intervenir dès ce lundi (21h00 - beIN SPORTS 1), contre le Celta Vigo, à l'occasion de la 22eme journée du championnat d'Espagne. Par rapport à leurs concurrents directs, les Colchoneros ont encore deux rencontres à disputer. Toutefois, cela ne les empêche pas d'occuper tranquillement la première place du classement de Liga. Et ça, Thomas Lemar n'y est certainement pas pour rien.



Top buts : Papu Gomez, quels débuts !