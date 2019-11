Atlético-Simeone: "Il nous manque 3 joueurs importants"

L'Atlético Madrid reçoit l'Espanyol Barcelone, dimanche pour le compte de la 13e journée de Liga, et Diego Simeone espère que son équipe, quatrième à 1 points des leaders avant le début de la journée, saura retrouver le chemin de la victoire qui les fuit trop souvent ces derniers temps (1 victoire en 6 matches de Liga).

"C’est un petit peu compliqué parce qu’il nous manque 3 joueurs importants. Quand on est on est tous là, cela apporte plus d’importance à la concurrence interne et ça nous aide à améliorer notre jeu. On a besoin de se convaincre de ce qu’on peut faire et obtenir la régularité que l’on recherche", a-t-il plaidé en conférence de presse.