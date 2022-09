Les Colchoneros semblaient se diriger vers un match nul face à Porto mercredi soir lorsque les deux équipes ont marqué dans le temps additionnel, mais Antoine Griezmann a marqué le but de la victoire d'un coup de tête dans le dernier geste du match. Le soulagement et l'euphorie se sont déchaînés, effaçant les minutes tendues qui ont précédé.

Simeone rend hommage à l'adversaire

Après le match, Diego Simeone n'était pas très satisfait de son équipe, soulignant qu'il n'y avait presque rien dans le match. "Nous n'avons pas fait un bon match. Il y a eu peu d'occasions pour les deux équipes, une pour eux en deuxième mi-temps, le but refusé pour nous, un tir faible de Koke en première mi-temps, mais dans le jeu ouvert, très peu. Rien pour personne, très peu."



"Ils étaient meilleurs dans le match au milieu qui se jouait, de qui volait le ballon et pressait mieux. Ils étaient meilleurs que nous en termes de pression, ils ne nous ont rien laissé faire à cause de leur intensité et ce n'est pas la première fois que cela nous arrive avec eux. Ils ont très bien travaillé, ils ne nous ont pas permis de jouer, nous n'avons pas été capables de le faire".