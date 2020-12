Atlético Madrid : Suarez de retour dans le groupe pour Valladolid

"Les caractéristiques de Luis sont connues de tous. Nous devons conserver la forme que nous avons montrée lors des derniers matchs, c'est-à-dire maintenir la pression sur le but. Nous avons des joueurs capables d'arriver du milieu de terrain et nous ajouterons les caractéristiques de Luis au jeu de notre équipe", a expliqué Diego Simeone, en conférence de presse.

Avec Suarez, mais sans Carrasco

L'Atlético Madrid peut de nouveau compter sur Luis Suarez, absent depuis la dernière trêve internationale en raison du coronavirus. Dans l’optique de la douzième journée de Liga et le match contre le Real Valladolid (samedi, 18h30), l'attaquant uruguayen a été convoqué dans le groupe choisi par Diego Simeone.Invaincu en championnat depuis l'entame de cet exercice 2020-2021, l'Atlético se situe à un seul point du leader, la Real Sociedad, alors qu'il a deux matchs en retard.Si le retour de l'ancien attaquant du Barça devrait faire du bien - en fonction de son état de forme - il faudra néanmoins se priver de Yannick Carrasco (cheville) et de l'Uruguayen José Maria Gimenez (problème musculaire); en plus des absents de plus longue date, Sime Vrsaljko et Diego Costa.