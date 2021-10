Atlético Madrid: "On doit progresser, ça devient urgent", lance Simeone

Diego Simeone : "(Sur son expulsion) L'arbitre a jugé que j'avais fait un geste inapproprié. Je me suis senti comme quand je jouais, comme quand tu as déjà été averti et que tu sais que le rouge va venir... et il est arrivé. (Sur le match) On doit progresser en tant qu'équipe, on ne doit pas prendre l'arbitrage comme prétexte. On ne doit pas prendre comme excuse les 200 coups de pied sur Joao Felix, les deux pénaltys sifflés en leur faveur, les 70 cartons jaunes que l'on a reçus... Non. On doit seulement progresser en tant qu'équipe. Ca devient urgent. Urgent".