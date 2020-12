Atlético Madrid : Le vrai retour de Luis Suarez ?

Coupé dans son élan. A la mi-novembre, alors qu’il venait d’inscrire deux buts coup sur coup, avec l’Atlético et en sélection, Luis Suarez, retourné en Amérique du Sud pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a été testé positif au Covid-19. Absent quatre avec matchs avec son nouveau club (deux en Liga et deux en Ligue des champions), il est revenu le 5 décembre contre Valladolid, récoltant un carton jaune, avant de disputer deux autres matchs depuis, à Salzbourg et lors du derby madrilène perdu sur la pelouse du Real (2-0).



Trois prestations plus que quelconques pour le goleador uruguayen, qui s’était immédiatement fondu dans le collectif des Colchoneros lors de son arrivée à l’intersaison, et avait déjà fait trembler les filets à cinq reprises en championnat. Remplacé à deux reprises à l’heure de jeu lors de son retour, il est resté un peu plus longtemps sur le terrain contre le club merengue (72 minutes), sans parvenir non plus à marquer ni à faire de passe décisive après avoir traversé cette rencontre comme une ombre. Une méforme dont son entraîneur assume l’entière responsabilité.



Simeone : "Il avait besoin de plus de rythme"



"Le premier responsable, c’est moi, plus que lui, a ainsi déclaré Diego Simeone en conférence de presse. Dès qu’il a récupéré du Covid-19, on l’a remis dans l’équipe, sans lui laisser de temps. La vérité, c’est qu’il avait besoin de plus de rythme. Et samedi, après une semaine d’entraînement, il sera en grande forme. On va voir quel joueur il est vraiment. Et c’est un joueur très important pour nous."



Laissé au repos mercredi lors d’un déplacement aux îles Baléares, pour y affronter en Coupe du Roi Cardassar, une formation du quatrième échelon battue sans problème par les joueurs de la capitale (0-3), l’ancien Barcelonais est donc attendu au tournant samedi (14h00 - beIN SPORTS 1) pour la réception d’Elche. L’occasion pour le leader, à égalité de points avec la Real Sociedad et le Real Madrid, de repartir de l’avant après avoir enregistré sa première défaite de la saison chez le puissant voisin.



