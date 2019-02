Atlético Madrid : Griezmann dans l'histoire des Colchoneros

C’est un scénario récurrent : l’Atlético Madrid s'impose sur le plus petit des scores grâce à un but de Griezmann. Presque fatalement, l'histoire s’est répétée ce samedi. En difficulté face au voisin du Rayo Vallecano, les Colchoneros ont pu compter sur l’efficacité de leur attaquant français pour l'emporter 1-0, évitant ainsi un troisième match sans victoire, avant leur choc face à la Juventus Turin en 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi prochain.

Cette réalisation a assurément une saveur particulière pour le natif de Mâcon, qui a ainsi atteint la barre des 130 buts sous le maillot rouge et blanc. De quoi supplanter "l’enfant" du club, Fernando Torres et ses 129 buts. Arrivé dans la capitale espagnole en 2014 en provenance de la Real Sociedad, "Grizi", en fin de contrat en juin 2023, peut encore viser plus haut…

Désormais classé cinquième meilleur buteur de l’histoire des Matelassiers, l’international tricolore n’est plus qu’à cinq longueurs de José Eulogio Garate (135). Sauf catastrophe, il devrait dépasser l’ancien attaquant espagnol avant la fin de la saison. Puis, devant lui, se dresseront encore Paco Campos (144), Adrian Escudero (169) et enfin Luis Aragones (172), le meilleur buteur de l’histoire du club madrilène. Et forcément, du haut de ses 27 ans, le Français a ce record dans le viseur !

