Atlético : Joao Felix "n'en espérait pas tant" face au Real Madrid

Malgré un transfert à 126 millions d'euros, le quatrième plus cher de l'histoire du football, Joao Felix ne semble pas être gêné par la pression. Auteur d'un match de très haut niveau contre le Real Madrid (1 but et 2 passes décisives, pour une victoire 7-3), l'ancien joueur du Benfica s'est montré satisfait de son match. "C'était un début de rêve, j'ai fini le match très, très heureux, a-t-il expliqué dans une interview à As. Ça s'est même mieux passé que ce que je pouvais espérer, je n'en imaginais pas tant. Donc je suis content, même si ce n'était qu'une rencontre de pré-saison, pour travailler avant tout."

Une première réussie avec l'Atlético, sous les ordres de Diego Simeone, qu'il n'a pas hésité à complimenter. "Ce club sait comment développer les joueurs. Je suis aussi venu pour le "Cholo", et tout ce qu'il a accompli avec ses précédents attaquants. Ça a vraiment joué dans mon choix de club", a-t-il expliqué. Il aura une nouvelle occasion de s'illustrer contre la sélection All-Star de MLS, dans la nuit de mercredi à jeudi.