Atlético : Felix a ''beaucoup de choses à montrer''

Même si l'Atletico Madrid dispose d'un budget inférieur de près de la moitié à celui des deux grands, il ne fait aucun doute que l'équipe de Diego Simeone cherchera à suivre le rythme du Real Madrid et du FC Barcelone. Une grande partie de ces objectifs reposera sur les épaules de Joao Felix, et beaucoup espèrent que le Portugais pourra montrer tout son talent cette saison.

F elix veut s'améliorer

On a cru que Felix pourrait bien le faire la saison dernière, montrant une belle forme dans les mois de février et mars avant qu'une blessure n'interrompe sa campagne. Mais la recrue à 127 millions d'euros n'a pas toujours semblé s'adapter à l'Atleti. Pendant des périodes, Felix est entré et sorti de l'équipe, certains suggérant même qu'il ne s'entendait pas avec Simeone. Lors d'une récente interview accordée à Marca, Felix a semblé admettre tacitement que leur relation s'est améliorée après avoir été interrogé sur leur alchimie.



"El Cholo m'a appris des choses que je n'avais pas encore apprises. Les coaches sont là pour enseigner ces choses. Des choses qu'il m'a montrées et qui me sont bénéfiques. C'est son rôle." Felix a tenu à souligner que son développement est toujours en cours. "Je peux encore m'améliorer, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. J'ai beaucoup de choses à montrer."