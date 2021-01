Atlético : Débuts en équipe B de Torres et du dernier fils de Simeone

Il se passe décidément beaucoup de choses cette saison à l'Atlético de Madrid. Non-content de caracoler en tête de la Liga, avec quatre points d'avance et deux matchs de retard sur son dauphin (le Real Madrid), l'autre club de la capitale espagnole a recruté cette semaine Moussa Dembélé. Mais c'est également du côté de son équipe B que l’intérêt est de mise. Et plus particulièrement ce dimanche, avec les grands débuts de Fernando Torres et du plus jeune des fils de Diego Simeone, prénommé Giuliano.



Affublé du numéro 37, celui qui a signé l'an dernier dans le même club que son père, a connu les joies d'une première titularisation. Passé pro en septembre 2020, Giuliano Simeone était donc sur la pelouse avec l'Atlético B, pour affronter le club majorquin de Poblense. S'il n'a pas permis à son équipe de l'emporter (1-1), il a manqué de peu l'ouverture du score, étant finalement signalé hors-jeu.

Torres débute aussi

Autre "première" ce dimanche, celle de Fernando Torres. Idole des supporters Colchoneros, El Niño est revenu au bercail et a intégré l'équipe technique madrilène. Il était donc aux côtés de Nacho Fernandez, entraîneur de l'équipe B de l'Atlético. Les générations se croisent et travaillent ensemble au rayonnement de l'Atlético de Madrid.