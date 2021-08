Atlético de Madrid : Llorente prolonge son contrat

Marcos Llorente a renouvelé son contrat avec notre club jusqu'en 2027. Le joueur madrilène de 26 ans a prolongé son engagement pour trois saisons et continuera à porter notre maillot pendant six saisons supplémentaires", peut-on notamment lire sur le site officiel de l'Atlético.

Un désir de continuer à l'Atlético déjà affirmé ces derniers mois

Le milieu de terrain international espagnol Marcos Llorente a rempilé son contrat avec le champion d'Espagne, l'Atlético de Madrid, ce mercredi soir.Lors de la saison passée, historique pour l'Atlético de Madrid avec un sacre en Liga obtenu devant le Real Madrid et le FC Barcelone, Llorente s'est montré à son avantage. En 37 matchs joués en Liga avec le maillot des Colchoneros, il a marqué 12 buts et délivré 11 passes décisives. Arrivé à l'Atlético de Madrid lors de l'exercice 2019-2020, le joueur âgé de 26 ans est devenu indispensable aux yeux de Diego Simeone.Avant le début de l'été, il avait confié son désir de continuer sous le même maillot dans un entretien accordé à AS : "disait-il alors.