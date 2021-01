Atlético de Madrid : Dembélé évoque le "grand défi" devant lui

Suite à la résiliation du contrat de Diego Costa, survenue le 29 décembre dernier, l'Atlético Madrid désirait renforcer son secteur offensif. En effet, Luis Suarez était le seul véritable numéro neuf de l'effectif dirigé par Diego Simeone. Depuis mercredi soir, le technicien argentin peut être soulagé : avec Moussa Dembélé (24 ans), il a trouvé une solution à son problème. L'ex-international espoir est prêté jusqu'à la fin de la saison et contre un montant de 1.5M€. A ce prêt est assorti une option d'achat de l'ordre de 33.5M€ (plus 5M€ d'éventuels bonus).

Dembélé a passé sa visite médicale :

Dembélé est impatient de travailler avec Simeone

Avant de débuter une nouvelle expérience en Liga dans sa carrière, le natif de Pontoise a accordé un entretien au site officiel du club rojiblanco, se montrant très heureux de ce transfert. "C'est un grand défi pour moi. C'est un grand club, connu dans le monde entier. C'est un grand pas pour moi. Je suis enchanté et je suis impatient de démarrer", a expliqué Dembélé. Auteur d'un but en seize rencontres avec l'OL cette saison, il n'a pas nié qu'il était très motivé à l'idée de connaître Diego Simeone plus en profondeur.





"C'est le meilleur ou l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est bon pour moi d'être ici et de travailler avec lui. J'espère que nous pourrons faire de grandes choses ensemble. C'est un entraîneur fantastique, je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui, parce qu'il le démontre sur le terrain depuis des années", a valorisé le joueur. De façon globale, il a donné quelques indications à propos de son style de jeu pour les supporters : "Je suis un buteur et j'aime marquer. C'est mon travail. J'aime prendre la profondeur, recevoir le ballon et marquer des buts. Je suis un joueur physique, mais aussi technique. Plus jeune, mon joueur favori était Fernando Torres, alors je suis heureux d'être ici. J'espère que nous ferons de grandes choses ensemble. Allez l'Atléti", a conclu Dembélé, qui ne sera certainement pas de trop au sein d'un Atlético de Madrid leader de Liga et avec des ambitions élevées cette saison.

Dembélé, l'attaquant qu'il faut à l'Atlético ?