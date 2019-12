Arthur (Barça) arrêté 20 jours, Ter Stegen aux soins

Alors qu'un derby catalan contre l'Espanyol Barcelone est prévu pour le 4 janvier prochain, le Barça a communiqué sur ses blessés. Un point médical grâce auquel on en apprend plus sur les indisponibilités d'Arthur et de Marc-André ter Stegen, blessés au pubis respectivement et au genou droit.

« Arthur continue le traitement pour résoudre son inconfort au niveau du pubis et le temps de repos approximatif sera d'environ 3 semaines », annonce ainsi le club blaugrana,: « Marc André ter Stegen suit un traitement pour une tendinopathie au genou droit survenue après le dernier match de championnat. Elle est sans gravité et l'évolution dictera son indisponibilité ». À noter que selon SPORT, le FC Barcelone compte bientôt prolonger son gardien allemand. Pour rappel, à la à la mi-saison, le Barça compte deux points d'avance en Liga sur son premier poursuivant qu'est le Real Madrid.