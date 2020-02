Antoine Griezmann (FC Barcelone) répond aux rumeurs de départ

Le magazine France Football avait récemment fait état d'un mal-être d'Antoine Griezmann au Barça et d'une jalousie de ses coéquipiers catalans du fait de son statut de champion du monde avec les Bleus. L'international français, buteur lors du succès de son équipe face à Getafe ce samedi, s'est exprimé au micro de Movistar après la rencontre pour démentir fermement et évoquer sa relation avec Lionel Messi :

Griezmann est heureux au Barça et s'entend bien avec Messi

« Ma situation au Barça ? Je suis très content. Moi et ma famille nous sommes très contents ici. Ma relation avec Messi ? On est parvenus à bien s’entendre sur le but que j’ai marqué. On comprend les déplacements l’un de l’autre et nous sommes heureux ensemble », a ainsi clarifié l'ancien joueur de la Real Sociedad. Griezmann a aussi été sondé sur ses occasions manquées lors de la rencontre : « Je vais devoir travailler sur mon pied droit. Je voulais la mettre au fond, mais le contact avec le ballon était mauvais et c’est passé à côté », a expliqué le Français.