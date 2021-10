Ansu Fati prolonge au Barça (Officiel)

Les supporters du FC Barcelone peuvent respirer tranquillement avec la nouvelle qui pourrait être l'une des plus importantes de l'année pour le club : Ansu Fati a signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu'en 2027. Le jeune attaquant, nouveau numéro 10 du FC Barcelone dans l'ère post-Lionel Messi, a fait un retour réussi après une grave blessure et a montré qu'il était de retour.

Un nouveau bail pour Fati

Le contrat précédent d'Ansu Fati devait expirer à la fin de la saison, même si le club avait la possibilité de le prolonger de deux ans. Cependant, tout comme dans le cas de Pedri, le club souhaitait que le joueur s'engage sur un nouveau contrat à plus long terme avec des conditions améliorées pour refléter son importance retrouvée dans l'équipe première. C'était d'autant plus important que l'option de deux ans avait été remise en question et contestée dans certains milieux.

Koeman : "On ne peut pas demander des miracles à Fati":