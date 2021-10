Les entraîneurs du Real Madrid et du FC Barcelone ont été vus en train d'échanger des mots après le coup de sifflet final, et il était clair que l'Italien montrait son soutien à son homologue, Koeman ayant traversé une période difficile au Camp Nou cette saison en raison des mauvaises performances et résultats des Catalans.

"Ils ont bien joué"

La célébration d'Ancelotti au coup de sifflet final s'est résumée à un poing serré avant de se diriger rapidement vers Koeman pour lui adresser un mot d'encouragement. "C'est un travail difficile, vous devez continuer", a-t-il dit au Néerlandais, montrant une réelle empathie. Koeman lui a répondu par un sourire. Ancelotti a également fait preuve de respect dans ses déclarations d'après-match à la presse, en soulignant que les Blaugrana avaient eux-mêmes bien joué. Je suis heureux de gagner le Clasico car c'est le match le plus important", a déclaré Ancelotti après le match. "Ils [Barcelone] ont également bien joué.