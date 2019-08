Amical: Le FC Séville gagne à Hoffenheim

Ce samedi, à la Prezero Arena de Hoffenheim, le FC Séville a remporté son match amical face à la formation allemande. Ce sont pourtant les locaux qui avaient trouvé le chemin des filets les premiers grâce à un penalty de Vincenzo Grifo (29e). L'égalisation andalouse est arrivée dix minutes plus tard par l'intermédiaire de Munir El Haddadi (39e).

Au retour des vestiaires, l'Argentin Ever Banega a donné la victoire aux siens (50e). Son compatriote et ancien Marseillais, Lucas Ocampos, a participé à l'intégralité de cette rencontre tandis que les deux Français Jules Koundé et Wissam Ben Yedder sont entrés en cours de jeu.