Amical : Le Barça et le Real s'affronteront à Las Vegas

Le deuxième Clasico aux États-Unis



Un Clasico du côté de Las Vegas.. Une tournée qui mobilisera également la Juventus Turin. Le Soccer Champions Tour, organisé par l'entreprise de sports et de divertissement AEG auquel participeront également les équipes mexicaines d'America et de Guadalajara, se déroulera du 22 au 30 juillet.Ce Barça-Real se jouera au stade des Raiders de Las Vegas, équipe de NFL (football américain)., dans un Hard Rock Stadium rempli par plus de 64 000 spectateurs. En 12 visites au Pays de l'Oncle Sam, c'est la première fois que le club catalan jouera à Las Vegas. Le Barça affrontera la Juventus Turin de Massimiliano Allegri le 26 juillet au Cotton Bowl Stadium de Dallas (92 100 places).Une Vieille Dame qui participera au match d'ouverture de ce Soccer Champions Tour, le 22 juillet face à Guadalajara, sur la pelouse de l'Allegiant Stadium. Le samedi 30 juillet, le match de clôture de ce tournoi verra le Real Madrid et la Juventus Turin s'affronter, au Rose Bowl de Los Angeles. Dans un communiqué, Tom Braun, vice-président d'AEG, s'est félicité de ce tournoi. "Après plusieurs années sans voir certaines de ces équipes jouer aux États-Unis,, a-t-il indiqué, dans des propos relatés par l'AFP.