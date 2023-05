Affaire Vinicius: "le racisme c'est de la m**de", Neymar en remet une couche

Tout le monde se mobilise pour Vinicius. Coéquipier en sélection, Neymar avait fait partie des premiers à envoyer un message à Vinicius dimanche, juste après les incidents. Ce lundi soir, le joueur du Paris-Saint-Germain a publié une story Instagram pour réexprimer son désarroi vis-à-vis de la situation. "Il faut faire quelque chose... Combien de temps allons-nous supporter cela? Combien de temps encore feront-ils les aveugles? Je suis avec toi Vinicius, a commenté Neymar. Le racisme c’est de la merde." "Avec toi", a indiqué le joueur de la Seleção.

Le Brésil veut mettre en place le principe d'extradés

Face à cette situation de plus en plus récurrente, le Brésil veut frapper un grand coup. Sur son compte Twitter, le ministre de la Justice Flavio Dino a indiqué que le gouvernement brésilien "étudie la possibilité d’appliquer le principe d’extraterritorialité." Cette loi stipulerait donc que la justice brésilienne pourrait être appliquée même dans un pays étranger." Ce principe existe déjà en cas de "de crimes contre les Brésiliens, même à l’étranger (…) Il s’agit d’un remède extrême en cas d’inaction des autorités initialement compétentes. Cela peut servir de réponse à une agression injuste contre un compatriote." Le ministre de la Justice brésilien ajoute que ce principe reste "en cours d'analyse et d'un certain nombre de facteurs".