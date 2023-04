Affaire Negreira : Joan Laporta sort de ses gonds pour défendre l’honneur du club

Leader de Liga, le FC Barcelone est englué dans des affaires extra-sportives. Pour rappel, le club culé est accusé d’avoir graissé la patte de l'ancien dirigeant de l'arbitrage espagnol, José Maria Enriquez Negreira, afin de bénéficier de décisions favorables au sein du corps arbitral. A l’occasion du XIVe Congrès des Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta et Melilla, Joan Laporta est monté au créneau pour défendre l’honneur du club.

"On ne joue pas avec les sentiments du Barça"

"Ils n’ont rien et la seule chose qu’ils ont voulu faire, c’est porter atteinte à notre réputation et à notre honneur. On ne joue pas avec les sentiments du Barça. C’est 123 ans de valeurs, d’engagement, de responsabilité, d’honnêteté et de fair-play, parce que c’est ainsi que nous concevons le football, le sport et la vie. «Je vous demande de maintenir l’unité, l’unité pour défendre notre blason, notre essence, notre modèle de propriété. Le Barça doit toujours appartenir à tous ses membres, à ses supporters et aux fans que nous avons dans le monde entier. La tactique consiste à essayer de nous noyer, de nous écraser, jusqu’à ce que nous cédions, nous n’allons pas leur permettre d’insulter le digne sens du barcelonisme qu’ont tous les Culés, en particulier ceux d’entre vous qui viennent d’Andalousie. Je ne le permettrai pas. Nous allons défendre le Barça jusqu’à la dernière goutte de notre sang."