Affaire Negreira : Javier Tebas aurait envoyé de fausses preuves !

L’affaire Negreira n’en finit plus. Pour rappel, le FC Barcelone est accusé d’avoir versé près de 7,3 millions d’euros à l’ancien vice-président de la commission des arbitres espagnole, entre 2001 et 2003. Aujourd’hui, le dossier prend une nouvelle tournure. Selon les informations de La Vanguardia, Javier Tebas, le président de La Liga, aurait envoyé au parquet des fausses preuves accablant deux anciens dirigeants du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep Bartomeu.

Javier Tebas se défend

Face à ces accusations, Javier Tebas a vivement réagi sur son compte Twitter. "Le titre de La Vanguardia est faux. Nous n'avons accusé personne. La rédaction elle-même le confirme en soulignant ce que dit la lettre au bureau du procureur. ''La présente lettre n'implique pas non plus d'accusation spécifique contre qui que ce soit''. Monsieur Conde Godo ( le président-éditeur de La Vanguardia), surveiller de plus près vos journalistes qui calomnient » peut-on lire dans son message.