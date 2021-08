Tennis : Zverev au sommet !

🇩🇪 🎾 Alexander Zverev devient le premier tennisman allemand de l’histoire à remporter la médaille d’or.



L’Allemand s’est imposé deux manches à rien face à Karen Kachanov (6-3/6-1) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/FQNUDtiQca pic.twitter.com/4cfBiBNJFe

— France tv sport (@francetvsport) August 1, 2021







Jamais vainqueur en Grand Chelem mais gagnant du Masters en 2018, Alexander Zverev a ajouté une nouvelle ligne à son joli palmarès (16 titres, désormais) en devenant champion olympique ! Tête de série n°4 à Tokyo, le joueur allemand de 24 ans a réussi à confirmer son énorme exploit des demi-finales, où il avait battu Novak Djokovic après avoir été mené 6-1, 3-2 break contre lui, en disposant en finale de Karen Khachanov. Face à la tête de série n°12, qu'il n'avait battu que deux fois en quatre matchs, Zverev l'a emporté sur le score de 6-3, 6-1 en 1h20 dans un match à sens unique.

Auteur de 6 aces et aucune double-faute (ce qui est pourtant souvent sa grande faiblesse), l'Allemand n'a eu qu'une seule balle de break à défendre, alors qu'il menait déjà 3-2, service à suivre dans le premier set. Il a sauvé cette balle de break, puis a de nouveau pris le service adverse à 5-3 pour empocher la première manche. Dans la deuxième, sa domination a été encore plus forte, avec des breaks à 1-0 et 3-0 et seulement quatre points perdus sur son service. Alexander Zverev pouvait s'écrouler sur le court après la balle de match, il décroche le premier titre olympique pour un tennisman allemand, et succède ainsi à Andy Murray, double champion olympique en titre. De quoi lui donner l'envie d'aller enfin décrocher un titre du Grand Chelem !