JO-2020: Federer nommé dans la délégation suisse

Fin juin, il avait laissé plané le doute en annonçant qu'il déciderait à l'issue de Wimbledon s'il irait à Tokyo pour tenter d'y décrocher l'or olympique en simple, le seul grand titre qui manque à son palmarès. "J'ai envie d'aller aux Jeux olympiques (...) Mais avec mon équipe nous avons décidé de laisser passer Wimbledon, de nous asseoir et de décider ce qu'on faisait ensuite", avait déclaré le Suisse. "Avec mon équipe, nous avons décidé de réévaluer la situation après Wimbledon parce que le tournoi aura un impact, selon que je joue vraiment bien ou vraiment mal", avait-t-il reconnu.

Le Grand Chelem londonien se termine dimanche et le Suisse y est toujours engagé. Il doit disputer ce lundi les huitièmes de finale contre l'Italien Lorenzo Sonego. Federer a déjà participé à quatre Jeux olympiques, remportant l'or en double avec Stan Wawrinka aux Jeux de Pékin en 2008 et l'argent en simple quatre ans plus tard à Londres. Il figure dans la délégation suisse aux côtés de Belinda Bencic (11e mondial à la WTA) ou encore du cycliste Stefan Küng, spécialiste du contre-la-montre. La Suisse a annoncé viser au moins sept médailles à Tokyo.