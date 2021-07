Golf (H) : La première place conservée par Schauffele, Langasque et Rozner à distance

La lutte pour les médailles s’annonce acharnée ! Ce samedi à l’issue du « moving day » de l’épreuve olympique masculine de golf, encore une quinzaine de golfeurs peuvent ambitionner de succéder à Justin Rose au palmarès. Leader depuis la conclusion du deuxième tour ce vendredi, Xander Schauffele a su se maintenir à la première position grâce à une carte de 68, soit trois coups sous le par et équivalente à sa performance du premier tour. Mais les rivaux de l’Américain restent au contact même si le nom de son dauphin a changé. En effet, alors qu’il a conclu la journée à seulement deux coups sous le par, le Mexicain Carlos Ortiz a reculé d’un rang dans la hiérarchie. Le 61eme joueur mondial a subi la petite remontée d’Hideki Matsuyama. Sur ses terres, le vainqueur du dernier Masters d’Augusta ne compte pas laisser passer l’occasion de briller et a signé une carte de 67, soit quatre coups sous le par, après avoir terminé le deuxième tour en début de journée. Le Japonais remonte ainsi au deuxième rang à seulement un coup de Xander Schauffele. Carlos Ortiz, de son côté, partage la troisième place avec le Britannique Paul Casey. Ce dernier gagne quatre positions grâce à une journée à cinq coups sous le par.

Langasque et Rozner pas dans le coup

Cette lutte pour les médailles, Rory McIlroy en fera également partie. Le Nord-Irlandais, qui représente l’Irlande dans le cadre de ces Jeux d'été, est cinquième ex-aequo avec seulement trois coups de retard sur le leader. Son compatriote Shane Lowry et Tommy Fleetwood, auteur d’une des plus belles cartes de la journée avec sept coups sous le par, peuvent encore avoir des espoirs de podiums ce dimanche à l’issue du quatrième et dernier tour. Pour les deux joueurs français engagés, la chose semble largement moins aisée. Malgré un carte de 69, soit deux coups sous le par, Romain Langasque est redescendu au 32eme rang avec un retard de neuf coups sur Xander Schauffele. Pour Antoine Rozner, la journée sera même à oublier car seuls l’Espagnol Adri Arnaud et le Philippin Juvic Pagunsan ont rendu une moins bonne carte à l’issue de leur passage. Avec deux coups au-dssus du par, le Tricolore est désormais 42eme ex-aequo avec un retard de onze coups sur le leader. La plus belle performance de ce troisième tour revient à Sungjae Im. Le Sud-Coréen a signé une carte à huit coups sous le par pour remonter au 17eme rang.



JEUX D'ETE DE TOKYO / GOLF (H)

Classement à l’issue du 3eme tour (par 71) - Samedi 31 juillet 2021

1- Xander Schauffele (USA) 199 (68-63-68)

2- Hideki Matsuyama (JAP) 200 (69-64-67)

3- Paul Casey (GBR) 201 (67-68-66)

- Carlos Ortiz (MEX) 201 (65-67-69)

5- Sebastian Muñoz (COL) 202 (67-69-66)

- Rory McIlroy (IRL) 202 (69-65-68)

- Sepp Straka (AUT) 202 (63-71-68)

9- Tommy Fleetwood (GBR) 203 (70-69-64)

- Shane Lowry (IRL) 203 (70-65-68)

...

32- Romain Langasque (FRA) 208 (69-70-69)

...

42- Antoine Rozner (FRA) 210 (68-69-73)

...