Golf (F) : Premier tour réussi pour Sagström, Delacour et Boutier à bonne distance

Après le titre olympique de Xander Schauffele chez les hommes, ce sont les meilleures joueuses mondiales qui s’expliquent. Et c’est Madelene Sagström qui a pris le meilleur départ sur le par 71 du Country Club de Kasumigaseki. Grâce à un aller marqué par quatre birdies puis un dernier au dixième trou, la 75eme mondiale a signé la meilleure carte du jour, à cinq coups sous le par. La Suédoise n’a toutefois pas fait la différence puisque Nelly Korda et Aditi Ashok suivent à un coup. La numéro 1 mondiale, fille de l’ancien tennisman Petr Korda, a connu un début de journée compliqué avec deux bogeys sur les quatre premiers trous. L’Américaine a toutefois réagi avec le birdie sur les trous 5, 6 et 8 pour terminer la première moitié de parcours. Elle a ensuite ajouté deux birdies aux trous 14 et 15 pour conclure ce premier tour à quatre coups sous le par. Aditi Ashok, quant à elle, pouvait espérer terminer à hauteur de Madelene Sagström après son birdie au 17 mais elle a tremblé sur le dernier trou et concédé son seul bogey de la journée pour terminer quatre coups sous le par.

Delacour sérieuse, Boutier va devoir réagir

Première Tricolore au classement général, Perrine Delacour a conclu la journée avec un coup sous le par, partageant la 16eme place avec notamment la Néo-Zélandaise Lydia Ko. Un premier tour que la Française a démarré avec un bogey au trou numéro 4 mais, heureusement, il a été son seul. Grâce aux birdies glanés aux trois 8 et 14, Perrine Delacour ne compte que quatre coups de retard sur Madelene Sagström. Elle s’offre même le luxe de faire mieux que la récente lauréate de l’Evian Championship, l’Australienne Minjee Lee. Cette dernière, avec une fin de parcours délicate, n’a pu faire mieux que le par. Céline Boutier, quant à elle, a dilapidé une entame de premier tour prometteuse. En effet, avec le birdie réalisé sur les trois 2, 5 et 6, la Française a effacé son premier trou raté. Mais ça s’est ensuite bien compliqué. En effet, la 59eme joueuse mondiale a concédé quatre bogeys sur les dix derniers trous du parcours et termine la journée à la 41eme place ex-aequo avec deux coups au-dessus du par. Si elle compte peser sur la suite de ce tournoi olympique, la Tricolore va devoir réagir dès le deuxième tour ce jeudi.



JEUX D'ETE DE TOKYO / GOLF (F)

Classement à l’issue du premier tour (par 71) - Mercredi 4 août 2021

1- Madelene Sagström (SUE) 66

2- Nelly Korda (USA) 67

- Aditi Ashok (IND) 67

4- Matilda Castren (FIN) 68

- Jin Young Ko (CdS) 68

- Carlota Ciganda (ESP) 68

7- Bianca Pagdanganan (PHI) 69

- Inbee Park (CdS) 69

- Klara Splikova (RTC) 69

- Nanna Koerstz Madsen (DAN) 69

- Wei-Ling Hsu (TAI) 69

- Azahara Muñoz (ESP) 69

- Danielle Kanf (USA) 69

- Sei Young Kim (CdS) 69

- Min Le (TAI) 69

...

16- Perrine Delacour (FRA) 70

...

41- Céline Boutier (FRA) 70

...