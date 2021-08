Golf (F) : Le titre pour N.Korda devant Inami et Ko, les Bleues terminent loin

Nelly Korda a failli craquer mais a tenu bon. La numéro 1 mondiale, qui a mené le tournoi olympique de golf depuis la conclusion du deuxième tour, a connu un dernier passage sur le parcours du Country Club de Kasumigaseki loin d’être évident. En effet, si l’Américaine a signé trois birdies sur les neuf premiers trous, elle a surtout concédé un double bogey sur le numéro 7. Mais, grâce à une deuxième moitié de parcours avec deux birdies pour un seul bogey, Nelly Korda a terminé son parcours à dix-sept coups sous le par. Le birdie arraché sur le trou numéro 13 est celui qui a offert le titre olympique à la numéro 1 mondiale, lui permettant de résister au retour tonitruant de Mone Inami et Lydia Ko. La Japonaise et la Néo-Zélandaise ont terminé ce quatrième tour avec une carte de 65, soit six coups sous le par, et échouent à seulement un coup de Nelly Korda dans la course à la médaille d’or dans ces Jeux d'été de Tokyo.

Inami a eu le dernier mot pour l'argent, les Bleues à bonne distance

Or, contrairement aux autres tournois disputés durant l’année, les deux joueuses ne pouvaient se partager la deuxième place. La médaille d’argent et celle de bronze se sont alors jouées sur un trou de barrage, disputé sur le dernier du parcours. Mone Inami, qui avait la médaille d’argent en main avant le dernier trou du quatrième tour, sur lequel elle avait signé un bogey, a été en mesure de signer cette fois le par quand Lydia Ko est allée un coup au-delà du par. La Japonaise termine ainsi le tournoi sur la deuxième marche du podium devant la Néo-Zélandaise. Côté Français, le bilan est clairement en demi-teinte. Concluant ce quatrième et dernier tour dans le par, avec cinq birdies pour cinq bogeys, Perrine Delacour prend la 29eme place ex-aequo et devance de cinq positions sa compatriote Céline Boutier. Cette dernière aurait pu partager la 33eme place avec l’Américaine Lexi Thompson mais un bogey sur le 16eme trou l’a fait reculer d’un rang dans la hiérarchie, pour un 34eme place ex-aequo avec trois autres joueuses.



JEUX D'ETE DE TOKYO / GOLF (F)

Classement final (par 71) - Samedi 7 août 2021

1- Nelly Korda (USA) 267 (67-62-69-69)

2- Mone Inami (JAP) 268 (70-65-68-65)

3- Lydia Ko (NZL) 268 (70-67-66-65)

4- Aditi Ashok (IND) 269 (67-66-68-68)

5- Hannah Green (AUS) 271 (71-65-67-68)

- Emily Kristine Pedersen (DAN) 271 (70-63-70-68)

7- Stephanie Meadow (IRL) 272 (72-68-66-71)

8- Shanshan Feng (CHN) 273 (74-64-68-67)

9- Yuka Saso (PHI) 274 (74-68-67-65)

- Sei Young Kim (CdS) 274 (69-69-68-68)

- Jin Young Ko (CdS) 274 (68-67-71-68)

- Xiyu Lin (CHN) 274 (71-66-69-68)

- Nasa Hataoka (JAP) 274 (70-68-67-69)

- Nanna Körstz Madsen (DAN) 274 (69-64-72-69)

...

29- Perrine Delacour (FRA) 280 (70-70-69-71)

...

34- Céline Boutier (FRA) 282 (73-68-72-69)

...