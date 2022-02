Encore un titre olympique pour Quentin Fillon Maillet !

Quentin Fillon Maillet est phénoménal ! En passe de devenir l'un des sportifs les plus légendaires du sport français, le héros de ces Jeux d'hiver jusqu'à maintenant s'est de nouveau paré d'or, ce dimanche lors de la poursuite. Déjà sacré champion olympique sur l'individuel, en début de semaine, le Jurassien a accroché une quatrième médaille autour de son cou après cette nouvelle performance ahurissante de sa part, puisqu'il avait également terminé deuxième du relais mixte comme du sprint deux jours plus tôt. Or, quatre médailles dans de mêmes Jeux d'hiver, cela n'était encore jamais arrivé à un Français. Martin Fourcade et Jean-Claude Killy, deux autres légendes tricolores, s'étaient arrêtés à trois. Fillon Maillet en est déjà à quatre en autant de courses, sachant qu'il reste le relais hommes et la mass start à disputer pour le géant venu de Champagnole, qui sera l'immense favori des deux rendez-vous. Irrésistible sur le pas de tir, le successeur de Fourcade dans le coeur des supporters français n'a pas commis la moindre erreur (20 sur 20) en dépit de conditions beaucoup plus complexes que pour les femmes deux heures plus tôt. Parti devant lui après son titre sur le sprint, Johannes Boe, lui, a accumulé les fautes au tir (sept au total pour le Norvégien, cinquième à l'arrivée), certes pas aidé par des bourrasques de vent qui ont eu la bonne idée de se calmer lorsque c'est le dossard jaune de la Coupe du monde en passe de soulever le gros globe de cristal qui s'est présenté.

Les Bleus n'étaient pas loin du tir groupé

🇫🇷👏 QFM SUR LE TOIT DE L'OLYMPE ! L'incroyable Quentin Fillon Maillet remporte la poursuite en #biathlon et décroche une deuxième médaille d'or à #Beijing2022 !

Tu es grand @quentinfillon, TRÈS GRAND 👏 #ChaletClub pic.twitter.com/9H2HftPOcs



— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 13, 2022







D'abord revenu sur les talons du cadet des frères Boe, Fillon Maillet a profité des problèmes de son rival pour le dépasser et ne plus jamais se laisser rejoindre en dépit de la pression derrière lui d'Eduard Latypov. Une pression qui a fini par faire craquer le Russe, auteur de sa seule erreur de cette poursuite sur le dernier tir. "QFM", au sommet de son art tant au niveau de la maîtrise que de l'efficacité, avait alors déjà la tête tournée vers sa deuxième médaille d'or après celle de l'individuel. La star de ces Jeux de Pékin réalisait à peine en coupant la ligne d'arrivée, avant de s'habiller une nouvelle fois d'un drapeau bleu, blanc, rouge dont il ne pouvait pas faire mieux rayonner les couleurs. Il ne rêve pourtant pas. Et encore une fois, ses concurrents, Tarjei Boe (2eme) et Latypov (3eme) en tête, n'ont jamais pu contester la domination de l'extra-terrestre armé d'un rouleau compresseur et lunettes dorées sur le nez ensuite lors de l'explosion de joie collective des Bleus (quel cri de joie !) autour de leur leader et ami. Il s'en est même fallu d'un rien que l'équipe de France ne réalise un incroyable tir groupé. Malheureusement pour eux, Simon Desthieux (7eme) comme Emilien Jacquelin (9eme) ont laissé s'envoler d'entrée tous leurs espoirs de podium.



JEUX D'HIVER 2022 / BIATHLON (H) - POURSUITE

Classement - Dimanche 13 février 2022

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) (0 faute au tir) en 36'25”4

2- Tarjei Boe (NOR) (1) à 28”6

3- Eduard Latypov (RUS) (1) à 35”3

4- Lukas Hofer (ITA) (0) à 51”1

5- Johannes Boe (NOR) (7) à 2'13”7

6- Romain Rees (ALL) (1) à 2'30”2

7- Simon Desthieux (FRA) (3) à 2'47”2

8- Sebastian Samuelsson (SUE) (5) à 3'02”7

9- Emilien Jacquelin (FRA) (6) à 3'06”2

10- Felix Leitner (AUT) (1) à 3'08”8

...

16- Fabien Claude (FRA) (7) à 3'47”0