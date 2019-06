Victoire des Bleus ce dimanche à Nantes face à la Roumanie (34-25), au terme de leur dernier match des éliminatoires pour l'Euro 2020.

Déjà qualifiés après leur succès obtenu jeudi face à la Lituanie (17-37), les hommes de Didier Dinart ont conclu avec sérieux leur campagne qualificative face à des Roumains volontaires, mais trop limités.

RESULT: @FRAHandball end their #ehfeuro2020 Qualifiers with another win, this time 34:25 against Romania #dreamwinremember pic.twitter.com/6OWLqJS7sY