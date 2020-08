Mike Lorenzo Vera dans la meute de poursuivants. A l'issue du premier tour de l'USPGA, ce jeudi sur l'exigeant green du TPC Harding Park de San Francisco, le Français figure parmi les neuf troisièmes ex-aequo derrière le tandem de tête pour le moment, composé de Jason Day et Brendon Todd. L'Australien et l'Américain se partagent les commandes après avoir tous deux rendu une carte de 65 (5 coups sous le par) sur ce premier parcours. Scottie Scheffer, Martin Kaymer, Xandr Schauffele, Bud Cauley, Zach Johnson, le double tenant du titre Brooks Koepka (qui pourrait devenir ce week-end le deuxième golfeur de l'histoire à remporter l'épreuve trois années de suite), Justin Rose, Brendan Steele et donc Lorenzo-Vera, qui ferme la marche de ces neuf troisièmes à égalité, comptent tous un coup de retard sur les deux co-leaders, avec une carte de 66 (-4) pour les six Américains, l'Allemand (Kaymer, vainqueur de l'USPGA 2014) et le Britannique (Rose).

Day, ancien numéro 1 mondial et vainqueur du tournoi en 2015, a été rejoint en fin de journée par Todd alors qu'il avait fait la course en tête seul jusque là, avec cinq birdies pour donner le ton de cette première journée et pas le moindre bogey, à l'instar des trois autres golfeurs du jour ayant réussi cette performance Gary Wootland, Tom Lewis et Brian Harman.

Woods limite la casse, Thomas, Rahm et McIlroy à la ramasse



L'invité surprise de ce podium provisoire se nomme bien évidemment Mike Lorenzo-Vera, même si le Tricolore occupait déjà la troisième place l'année dernière à Farmingdale (New York). Le Basque, qui avait dû se contenter d'un bogey sur les trous 8 et 9, a relevé la tête in extremis sur le dernier trou, avec cette fois un birdie, son sixième de cette première journée. « J'avais un plan (...) je l'ai élaboré et je m'y suis tenu, tout en réussissant à frapper les bons coups aux bons moments », appréciait « MLV », dans des propos relayés par nos confrères de L'Equipe. Le Bayonnais était de loin le meilleur de nos trois Tricolores en lice sur cet USPGA. Victor Perez occupe ainsi la 48eme place provisoire, avec 70 (le par) tandis qu'il faut descendre encore un peu plus bas dans le classement pour retrouver son compatriote Benjamin Hébert, 75eme avec +5.

Du côté des favoris, Tiger Woods (68, -2) doit se contenter pour le moment de la 20eme place, à trois coups des leaders et deux de Lorenzo-Vera notamment. Le numéro 1 mondial Justin Thomas est, lui, passé au travers, avec une carte de 71 (+1) seulement, qui le relègue en 68eme position, à égalité avec le quatrième au classement mondial Webb Simpson. Le dauphin dans la hiérarchie de Thomas l'Espagnol Jon Rahm (48eme avec 70) et Rory McIlroy, troisième mondial (48eme avec lui aussi 70) ne sont pas sortis grandis eux non plus de cette première journée.



GOLF - USPGA

Classement après la 1ere journée - Jeudi 6 août 2020

1- Jason Day (AUS), 65 (-5)

- Brendon Todd (USA), 65 (-5)

3- Scottie Scheffer (USA), 66 (-4)

- Martin Kaymer (ALL), 66 (-4)

- Xandr Schauffele (USA), 66 (-4)

- Bud Cauley (USA), 66 (-4)

- Zach Johnson (USA), 66 (-4)

- Brooks Koepka (USA), 66 (-4)

- Justin Rose (GBR), 66 (-4)

- Brendan Steele (USA), 66 (-4)

- Mike Lorenzo-Vera (FRA), 66 (-4)

...

48- Victor Perez (FRA), 70 (0)

139- Benjamin Hébert (FRA), 75 (+5)