USPGA : La sensation Morikawa

Morikawa : "Le rêve de ma vie"

Perez brille

GOLF / USPGA

Classement final - Dimanche 9 août 2020

Victor Perez (FRA) 276 (70-69-69-68) (-4)



Mike Lorenzo-Vera (FRA) 280 (66-68-72-74) (par)

Une 35eme place à l’US Open 2019. Tel était l’unique résultat de la carrière de Collin Morikawa dans les tournois du Grand Chelem jusqu’à ce dimanche. Pour sa première participation à l’USPGA, l’Américain de 23 ans a créé la sensation en remportant son premier Majeur, sur les greens de San Francisco !, pour s’imposer avec deux coups d’avance sur Dustin Johnson et Paul Casey, auteurs respectivement d’une carte de 68 et 66 sur les 18 derniers trous de ce premier Majeur d'une saison 2020 chamboulée par la pandémie de coronavirus. Collin Morikawa devient ainsi le neuvième joueur de l’histoire à remporter l’USPGA dès sa première participation, et le quatrième à le remporter avant l’âge de 24 ans (après Jack Nicklaus, Tiger Woods et Rory McIlroy).« C'est le rêve de ma vie. Enfant, je regardais tous ces joueurs, et je savais que c'était ce que je voulais faire. Golfeur amateur, puis junior, je suis passé professionnel l'année dernière,», a réagi le grand gagnant du jour, qui avait fait ses études à San Francisco, et qui signe la troisième victoire de sa carrière sur le circuit PGA (après le Barracuda Championship en Californie l’an passé et le Workday Charity Open dans l’Ohio il y a un mois). Tiger Woods et Rory McIlroy ont quant à eux pris respectivement la 37eme et la 33eme place, à onze et douze coups du jeune Américain.Côté français, Mike Lorenzo-Vera, qui pouvait rêver de la victoire vendredi soir grâce à sa troisième place, a finalement raté son week-end, avec des cartes de 72 et 74, pour finir 43eme. C’est Victor Perez qui termine meilleur tricolore, pour le premier Majeur de sa carrière : 22eme, avec une belle carte de 68 rendue dimanche. La saison PGA va désormais se poursuivre cette semaine avec le Wyndham Championship, en Caroline du Nord.Le British Open a quant à lui été annulé.Paul Casey (ANG) 269 (68-67-68-66) (-11)Dustin Johnson (USA) 269 (69-67-65-68) (-11)Matthew Wolff (USA) 270 (69-68-68-65) (-10)Jason Day (AUS) 270 (65-69-70-66) (-10)Bryson DeChambeau (USA) 270 (68-70-66-66) (-10)Tony Finau (USA) 270 (67-70-67-66) (-10)Scottie Scheffler (USA) 270 (66-71-65-68) (-10)Justin Rose (ANG) 271 (66-68-70-67) (-9)...Tiger Woods (USA) 279 (68-72-72-67) (-1)...