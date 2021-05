US PGA : Mickelson mène, mais ça pousse derrière

Une lutte entre les Etats-Unis et l'Afrique du Sud

GOLF / US PGA 2021

A Kiawah Island (Caroline du Sud)

Classement du 3eme tour (par 216) - Samedi 22 mai 2021



Ne passent pas le cut (149) :

Antoine Rozner (FRA, 150), Victor Perez (FRA, 150)

Déjà vainqueur de cinq Majeurs, le dernier en 2013 au British Open, Phil Mickelson va-t-il compléter son incroyable palmarès ce dimanche à Kiawah Island en Caroline du Sud ? Le suspense reste entier, mais c'est bien le golfeur de bientôt 51 ans (il les fêtera le 16 juin) qui mène l'US PGA à un tour de la fin. Co-leader vendredi soir avec Louis Oosthuizen, le Californien est désormais seul en tête, grâce à sa carte de 70. Il a réussi cinq birdies lors des dix derniers trous, avant de connaitre quelques difficultés sur la fin, comme la veille, avec un bogey au trou n°12 et un double-bogey au n°13., effaçant des tablettes Julius Buros, vainqueur de l'US PGA 1968 à 48 ans.Mais cette dernière journée s'annonce folle, car pas moins de six golfeurs se tiennent en cinq coups. Derrière Mickelson, on retrouve à un coup son compatriote Brooks Koepka (31 ans, quadruple vainqueur en Majeur), qui ne cesse de gagner des places au classement au fil des tours et a signé cinq birdies samedi.L'Américain Kevin Streelman (42 ans, jamais titré en Grand Chelem) est quatrième à trois coups (quatre birdies samedi). La victoire finale a de grandes chances de se jouer entre les Etats-Unis et l'Afrique du Sud, car la cinquième place est occupée par deux Sud-Africains, Christian Bezuidenhout (27 ans) et Branden Grace (32 ans), qui peuvent toujours rêver d'une première victoire en Grand Chelem. Voilà un dimanche qui promet !2- Brooks Koepka (USA) 210 (69-71-70)3- Louis Oosthuizen (AFS) 211 (71-68-72)4- Kevin Streelman (USA) 212 (70-72-70)5- Christian Bezuidenhout (AFS) 213 (71-70-72)- Branden Grace (AFS) 213 (70-71-72)7- Bryson DeChambeau (USA) 214 (72-71-71)- Joaquin Niemann (CHI) 214 (71-72-71)- Gary Woodland (USA) 214 (70-72-72)..., Dustin Johnson (USA, 150), Sergio Garcia (ESP, 150), Adam Scott (AUS, 150), Justin Thomas (USA, 150), Xander Schauffele (USA, 150), Tommy Fleetwood (ANG, 151)...