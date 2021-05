US Open : Perez et Barjon au départ

#USOpen Félicitations à Paul Barjon 🇫🇷 qui a décroché sa place dans le champ du 121e @usopengolf dans 3 semaines à Torrey Pines ⛳️, où il retrouvera @v_perez2 🇫🇷 officiellement exempté 👍👍 #Golf #ffgolfhttps://t.co/yJ5UpkzqBU

— Fédération française de golf (@ffgolf) May 26, 2021

Barjon bientôt sur le circuit PGA ?

Deux Français ont disputé (sans passer le cut) l'US PGA la semaine passée, remporté par le vétéran Phil Mickleson (51 ans en juin). Ils seront également deux à jouer le troisième Majeur de la saison, l'US Open, du 17 au 20 juin. Si Victor Perez, qui a sa carte sur le circuit américain et qui figure dans le Top 60 mondial (34eme cette semaine), s'est qualifié sans souci, Paul Barjon a décroché sa qualification pour le prestigieux tournoi grâce à ses résultats sur le Korn Ferry Tour, la D2 du circuit américain.Il a terminé huitième ex æquo à -5 sous le par, avec des cartes de 70 et 67, à quatre coups des vainqueurs, et les huit premiers décrochaient leur billet pour l'US Open.Il sera donc présent sur le mythique parcours de Torrey Pines, à San Diego en Californie, aux côtés des meilleurs joueurs du monde pour l'US Open.Et les bonnes nouvelles pourraient s'enchaîner pour le golfeur français qui, en tant que septième du Korn Ferry Tour, pourrait valider cette semaine lors d'un tournoi dans l'Illinois son accession au circuit PGA la saison prochaine. A noter qu'Antoine Rozner, l'autre Français de l'US PGA, n'a pas reçu d'invitation pour l'US Open, il va donc revenir sur le circuit européen.