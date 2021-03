Tour Players Championship : Garcia en tête après le 1er tour, Perez en embuscade

Sergio Garcia est bien comme un poisson dans l'eau sur le parcours du TPC Sawgrass. L'Espagnol déjà vainqueur de ce cinquième Majeur de la saison en 2008 a confirmé jeudi son aisance de Ponte Vedra Beach (Floride) en frappant très fort d'entrée lors de la 1ere journée de ce Tour Player Championship auquel participe 48 des 50 meilleurs joueurs du circuit PGA (seuls manquent à l'appel Brooks Koepka et Tiger Woods), un an après que la pandémie de Covid-19 a eu raison de l'édition 2020, annulée après la première journée. Intouchable, le premier leader de cette édition a rendu une carte phénoménale de 65, soit -7 sous le par. Garcia a donné le ton d'entrée en ouvrant le bal sur un double bogey. Il ne savait alors pas encore qu'il n'allait cesser de monter en puissance et faire mieux sur tous les trous suivants, avec notamment à son palmarès du jour deux eagles, dont le second pour boucler un premier tour en tout point majestueux pour celui qui fait logiquement partie des favoris sur ce green qu'il connaît par coeur. Le 43eme au classement mondial a d'ailleurs déjà fait le trou, puisque son dauphin l'Américain Brian Harman (67) accuse déjà deux coups de retard.

C'est déjà fini pour McIlroy, Perez en embuscade

On trouve ensuite un trio à trois coups de Garcia (68) composé de Corey Conners, Matthew Fitzpatrick et Shane Lowry. Tenant du titre, Rory McIlroy a probablement perdu toute illusion de doublé dès jeudi, avec une carte de 79 (+7). Le numéro 1 mondial Dustin Johnson a, lui, bouclé ce 1er tour un coup au-dessus du par (73), ce qui lui permet de rester dans le coup en dépit de la démonstration de Garcia. L'Américain occupe la 60eme place, à égalité avec Victor Perez. Seul Français engagé, le Tarbais a lui aussi rendu une carte de 73 (+1), qui lui a procuré après-coup un sentiment très mitigé toutefois.



1- Sergio Garcia (ESP), 65 (-7 sous le par)

60- Victor Perez (FRA), 73 (+1)

