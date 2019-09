Solheim Cup: Boutier enchaîne, l'Europe s'impose

Après ses trois victoires en trois doubles depuis le début de la compétition, Céline Boutier a poursuivi sur sa lancée en remportant le duel qui l'opposait ce dimanche à l'Américaine Annie Park, dans le cadre de la Solheim Cup. La Française a largement participé à la victoire de l'Europe sur les Etats-Unis (14,5 à 13,5).

La Tricolore, 56e mondiale, a ainsi remporté tous ses matches. Pourtant, les Européennes ont bien failli ne pas gagner. Car à trois matches de la fin, elles étaient obligées de tous les remporter.

