Ryder Cup : Les noms des douze Européens confirmée

Pérez a manqué le cut

Padraig Harrington a fait son choix. Alors que l’équipe d’Europe va défendre du 24 au 26 septembre prochains à Whistling Straits, dans le Wisconsin, la Ryder Cup remportée en 2018 au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, le capitaine de l’équipe du Vieux Continent a donné sa liste complète des douze joueurs qui prendront part à la compétition. Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Rory McIlroy, Jon Rahm, Lee Westwood et Bernd Wiesberger ont tous gagné leur place au titre de leurs performances, via leur classement tant sur le plan européen que mondial. A ces neuf joueurs, Padraig Harrington a décidé d’ajouter trois joueurs choisi à sa seule discrétion. Shane Lowry, Ian Poulter et Sergio Garcia ont obtenu ce dimanche ces derniers billets pour la Ryder Cup 2021, qui devait initialement avoir lieu l’an passé mais qui a été reportée d’un an en raison du contexte sanitaire.Un report de douze moins qui n’a pas fait les affaires de Victor Pérez. Alors que le numéro 1 français avait les performances suffisantes en 2020 pour obtenir la sélection qui aurait fait de lui le successeur de Victor Dubuisson, dernier Tricolore à avoir participé à la Ryder Cup en 2014. Seulement 49eme ce week-end dans le Surrey, Victor Pérez n’est pas parvenu à inverser la tendance et devra regarder le duel entre Américains et Européens devant son petit écran. Dans l’équipe américaine menée par Steve Stricker, on retrouve les numéro 3 et 4 mondiaux Collin Morikawa et Patrick Cantlay aux côtés du champion olympique Xander Schauffele, Harris English, Daniel Berger, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Tony Finau, Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau et Brooks Koepka. Une équipe de très haut niveau mais qui compte pas moins de six joueurs n’ayant jamais participé à la Ryder Cup, avec son ambiance unique.