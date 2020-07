Ryder Cup : L'édition 2020 va bien être reportée

Ce qui était exclu il y a encore quelques semaines aura finalement bien lieu. Face à la pandémie de coronavirus et notamment l’aggravation de la situation sur le territoire des Etats-Unis, la PGA of America va annoncer ce mercredi le report de l’édition 2020 de la Ryder Cup, selon des sources concordantes citées par la chaîne américaine ESPN qui viennent confirmer les bruits de couloir évoqués par les quotidiens britanniques The Telegraph et The Guardian il y a de cela plusieurs semaines. Initialement prévue du 25 au 27 septembre prochain à Whistling Straits, dans le Wisconsin, la plus prestigieuse compétition internationale de golf va vivre le troisième report de son histoire. Après la pause liée à la Seconde Guerre Mondiale puis le report de l’édition 2001 à 2002 en raison des attentats du 11 septembre à New York, la Ryder Cup va retrouver une organisation en années impaires, qui était la norme entre 1927 et 1999.

McIlroy a poussé pour un report

Cette décision, que les autorités américaines et européennes du golf doivent formellement officialiser ce mercredi selon ESPN vient plusieurs semaines après la prise de position de Rory McIlroy, qui était farouchement opposé à une Ryder Cup à huis clos, mettant en avant l’ambiance toujours si particulière autour de cette compétition, et avait assuré que bon nombre d’autres joueurs étaient sur la même position. Ils vont donc être entendus. « Il n’y aura pas de Ryder Cup cette année, a déclaré une source à la chaîne américaine. La Ryder Cup sera déplacée à 2021, la Presidents Cup sera en 2022 et elles alterneront à partir de cette date. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses que gens ignorent. Les organisateurs doivent faire attention à ce qui serait le mieux pour chaque organisation. Je pense qu’il y a bien plus de facteurs qui entrent en compte que les gens peuvent imaginer. » Une solution qui va également libérer une semaine de compétition tant pour le PGA Tour, qui a repris le 11 juin, que pour l’European Tour, dont la relance est prévue le 22 juillet prochain.