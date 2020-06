PGA : Victor Perez ne passe pas le cut pour le tournoi de reprise

Cette semaine marquait la reprise du circuit PGA de golf, après trois mois de pause et de nombreux tournois annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Et un seul Français était autorisé à y participer, en tant que membre du Top 50 mondial, Victor Perez (n°40). Mais le golfeur de 27 ans, qui avait pris un avion fin mai pour se rendre en Floride et se mettre en quarantaine pour deux semaines, comme le veut le protocole sanitaire très strict, n’est pas parvenu à passer le cut du tournoi de reprise, le Charles Schwab Challenge, au Texas. Ce tournoi s’est déroulé à huis clos, ce qui a évidemment fait perdre leurs repères aux meilleurs golfeurs du monde.

Perez va disputer son premier Majeur

Perez est passé au travers de son tournoi, terminant vendredi soir à cinq coups au-dessus du par, alors que le cut était à -2. Avec une carte de 71 jeudi et de 74 vendredi, alors que le leader américain Harold Varner III a rendu des cartes de 63 et 66 (-11 sous le par), Victor Perez quitte donc le Texas au bout de deux jours. Il devrait disputer encore quatre tournois PGA d’ici la fin juillet (le prochain à partir du 18 juin en Caroline du Sud), avant le PGA Championship, du 6 au 9 août à San Francisco, qui sera le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière.