PGA : Tiger Woods a dÃ» Ãªtre Ã  nouveau opÃ©rÃ© du dos

Woods déjà impatient de reprendre l’entraînement

Tiger Woods est repassé par la case hôpital. L’ancien numéro 1 mondial de golf, déjà opéré à quatre reprises pour des problèmes de dos mais qui a également souffert des genoux durant sa carrière, a confirmé ce mardi par l’intermédiaire d’un communiqué publié via son compte officiel Twitter avoir subi une intervention qui avait pour objectif de « retirer un fragment de disque sous pression qui pinçait son nerf sciatique après avoir ressenti un inconfort à la suite du PNC Championship », tournoi durant lequel il s’était fait remarquer aux côtés de son fils Charlie. Selon ce communiqué, les médecins ont « confirmé que l’opération a été une réussite et s’attendre à le voir pleinement récupérer ses facultés ».Le joueur aux 82 victoires en tournoi, dont quinze titres du Grand Chelem, a ensuite confirmé que cette intervention n’avait pas freiné ses envies d’arpenter les fairways du PGA Tour et des tournois les plus prestigieux. « Je suis impatient de reprendre l’entraînement et je suis concentré sur mon retour sur le circuit », a ainsi déclaré Tiger Woods dans son communiqué. Si l’Américain n’a pas donné de précisions concernant sa date estimée de reprise de la compétition, il a tout de même confirmé renoncer à participer au tournoi de Torrey Pines, prévu du 28 au 31 janvier prochain, tout comme à celui organisé à Pacific Palisades, du 18 au 21 février prochain. Toutefois, Tiger Woods s’est donné pour objectif de retrouver le circuit à l’occasion du prochain Masters d’Augusta, le dernier Majeur ajouté à son palmarès lors de l’édition 2019, prévu en avril prochain.