PGA - Memorial Tournament : Tiger Woods sorti dès le 2eme tour ?

Woods : « Ce n'était pas très bon »



He needs to hole it.@TigerWoods pars No. 9 and finishes at 3-over par.

The projected cut is 2-over.#QuickHits pic.twitter.com/NTUj87rCsL



— PGA TOUR (@PGATOUR) July 17, 2020

Même si les résultats des matchs de l'après-midi n'étaient pas encore tous connus, c'est en tout cas ce qu'il semblait se profiler pour le légendaire golfeur américain. Woods, vainqueur à cinq reprises de l'épreuve et qui avait systématiquement passé le cut lors de ses dix-sept participations précédentes au célèbre tournoi PGA disputé sur le green du Muirfield Village, à Dublin (Ohio),en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19., pour un total de 147 au total après les 36 premiers trous (+3). L'ancien numéro 1 mondial de la spécialité, de retour à la compétition au même titre que tous ses rivaux après les quatre mois de break, ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a ainsi provoqué seul sa chute lors de cette deuxième journée maudite en devant se contenter de trois birdies, malheureusement effacés de surcroît par ses cinq bogeys et son double bogey sur les autres trous.« Ce n'était pas très bon. J'ai pris trois putts sur deux trous au début. Je me suis battu pendant toute la journée », avouait Woods, qui n'avait pas beaucoup fait mieux la veille (71, -1) sans cacher que ses problèmes de dos survenus dès l'échauffement n'avait évidemment pas arrangé son cas. « Ça va arriver plus souvent que le contraire », notait toutefois le champion remonté au 14eme rang mondial alors que plusieurs opérations consécutives l'avaient fait plonger dans le classement.lors de cette deuxième journée pour savoir s'il aurait la chance ou non de poursuivre plus longtemps la préparation officielle du premier Majeur de cette saison chamboulée : l'USPGA, du 6 au 9 août à San Francisco. Mais cela semblait bien mal parti.