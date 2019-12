PGA - Hero World Challenge : Woods revient fort, Reed toujours en tête

Le « Tigre » sort les griffes. A la traîne après le premier tour du Hero World Challenge, Tiger Woods s'est complètement relancé pour la victoire finale, jeudi lors du deuxième tour. Avec une carte de 66 qu'il a partagée avec le leader Patrick Reed et l'Espagnol Jon Rahm, quatrième, le champion américain a signé le meilleur score de cette deuxième journée qui l'a vu notamment enchaîner trois birdies et un eagle. Un deuxième tour de haut rang qui lui permet de se replacer parfaitement dans la lutte pour le trophée de ce tournoi PGA qui ne réunit que 18 joueurs sur le parcours d'Albany (Bahamas). Avant d'entamer le troisième tour, Woods, qui avait dû se contenter d'une carte de 72 mercredi, grimpe ainsi en cinquième position avec un total de -6, à deux coups de Rahm (-8), quatrième, et du Suédois Henrik Stenson (-8 également).

Reed intouchable

Déjà en tête après le premier tour, Reed, pour le moment intouchable, continue de son côté de mener la danse, trois coups devant son compatriote et vainqueur du dernier US Open Woodland (-9). Ce dernier, qui a rendu une carte de 69, s'est même retrouvé à un moment à quatre coups du vainqueur du Masters 2018, avant de réagir de très belle façon en terminant son parcours sur trois birdies quand Reed, lui, a réussi l'exploit de signer sept birdies sur la journée, dont quatre consécutifs. Pour le deuxième jour de suite, le Texan poste un score final de 66 et un total impressionnant après les deux premiers tours de six coups sous le par. De quoi se prémunir pour le moment d'un éventuel nouveau tour de feu de Tiger Woods. Mais le « Tigre » revient très fort néanmoins.



PGA - HERO WORLD CHALLENGE

Classement à l'issue du 2eme tour - Jeudi 5 décembre 2019

1-Patrick Reed (USA), 132 (-12)

2- Gary Woodland (USA), 135 (-9)

3- Henrik Stenson (SUE), 136 (-8)

4- Jon Ram (ESP), 136 (-8)

5- Tiger Woods (USA), 138 (-6)

...