PGA Championship : Thomas remporte l'épreuve au prix d'une remontée historique

Thomas : "Je n'arrivais pas à y croire"



Pour pouvoir soulever le trophée de cette deuxième levée du Grand Chelem, cinq ans après son premier sacre dans l'épreuve, en 2017 à Quail Hollow (Caroline du Nord)., qui avait lui aussi réussi l'incroyable exploit de remonter un retard de -7 dans le dernier tour, en 1978 dans ce même deuxième Majeur de la saison. Une performance exceptionnelle qui doit également (et surtout) beaucoup àLe Chilien de 27 ans ayant complètement craqué alors que son plus beau titre s'offrait à lui, c'est en play-off entre Will Zalatoris, déjà deuxième du Masters d'Augusta le mois dernier, et Thomas, qui ne présentait alors que quatorze titres à son compteur, que s'est décidée cette 104eme édition du PGA Championship.(trou numéro 17, par 4) avec un drive qui a atterri directement sur le green. Un birdie fatal à Zalatoris qui a en revanche permis ensuite à Thomas de sabrer le champagne à l'issue de ce come-back inimaginable., sans réaliser encore réellement la portée de ce qu'il venait de réussir dans l'Oklahoma.