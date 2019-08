Auteurs de débuts très compliqués jeudi au Northern Trust, avec une carte de 75 et une 116e place au classement, Tiger Woods a déclaré forfait vendredi.

L’ancien numéro un mondial a dû renoncer en raison d’une tension au muscle oblique. Il espère pouvoir rejouer la semaine prochaine, à l'occasion du BMW Championship.

Tiger Woods has withdrawn from @TheNTGolf due to a "mild oblique strain that led to pain and stiffness." pic.twitter.com/d0duQImPnO